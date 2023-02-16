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35 минут назад

Россиян предупредили об изменении программы туристического кешбэка

Лера Букина

Власти России готовятся к внесению изменений в программы туристического и детского кешбэка в текущем году. В привычном виде они уже не предстанут, сообщают «Известия» со ссылкой на Центр стратегических разработок.

Существует вероятность того, что такой системой смогут пользоваться не все. Отмечается, что пересмотр связан с дефицитом федерального бюджета и тем фактом, что туристическая отрасль показывает рост.

В Минэкономразвития отметили, что в бюджете на 2023-2025 годы не предусмотрены средства на программы. Мера была задумана для того, чтобы поддержать отрасль во время пандемии.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что в ближайшем будущем акцию могут перезапустить в качестве инструмента поддержки малоимущих или семей участников специальной военной операции.

Некоторые полагают, что ориентация программы только на малоимущих граждан снизит инфляционные риски.

Туристический кешбэк: как вернуть деньги за отдых

Вице-президент АТА Алексан Мкртчян выступает за сохранение программы туристического кешбэка для всех граждан. Однако он считает необходимым изменить регионы, в которые могут отправляться туристы.

Туристический кешбэк является программой государственного субсидирования поездок по России. Ее разработало Федеральное агентство по туризму. В рамках этой программы туристы могут оплачивать тур картой «Мир» и получать кешбэк 20% от его цены.

Общество,Видео,Алексан Мкртчян,Ростуризм,Минэкономразвития,
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