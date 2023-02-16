В России могут исчезнуть бумажные чеки

Бумажные чеки могут скоро исчезнуть. Полностью отказаться от них из-за невозможности переработать предложил Российский экологический оператор (РЭО), который отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами. Письмо в Федеральную налоговую службу направил глава РЭО Денис Буцаев (копия документа есть в распоряжении "Российской газеты").

Фото: Getty Images Getty Images

"Чеки и бумага для факсов относятся к неперерабатываемым отходам. Они сделаны из термобумаги, в состав которой входит бисфенол А. Это токсичное вещество, которое загрязняет остальную макулатуру", - отмечает Буцаев в своем письме. Он указывает, что существует небольшое количество пунктов приема. Оттуда чеки передают предприятиям, которые перерабатывают их и добавляют, например, в стройматериалы или используют для дорожного покрытия. Однако таких предприятий единицы. Поэтому основная часть чеков попадает на полигон и загрязняет окружающую среду.

Видео дня

Глава РЭО отмечает, что ежегодно в России используют около 10 тысяч тонн термобумаги, что равняется примерно одной фуре чеков в день. Буцаев напомнил, что в марте 2022 года налоговая служба временно разрешила бизнесу не выдавать бумажные чеки покупателям, если у него возникли проблемы с поставками кассовых лент, но сейчас штрафы за невыдачу вернулись.

В письме отмечается, что "в РЭО также осведомлены, что ранее с предложением снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки к ФНС обращался Минпромторг России". Сейчас за невыдачу чека штраф для должностных лиц и ИП составляет 2 тыс. рублей, а для компаний - 10 тыс. рублей.

Буцаев предлагает разработать меры по полному отказу от бумажных чеков с целью минимизировать количество отходов, не подлежащих вторичной переработке. Согласно закону (п. 2 статьи 1.2 N 54-ФЗ), при покупке покупателю обязаны выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаге и (или) направить эти документы в электронном виде на электронную почту. "Для полного перехода на электронные чеки правительству потребуется дополнение закона, обеспечивающего приоритет такого чека перед бумажным", - считают в РЭО.

Управляющий партнер юридической компании "Мокров и Партнеры" Александр Мокров считает, что отказ от бумажного чека существенным образом не повлияет на механизм защиты прав покупателя. Да, чек является одним из документов, подтверждающих факт приобретения товара. Однако в соответствии с законом отсутствие чека не может послужить основанием для отказа в удовлетворении требований покупателя.

"На практике возникают ситуации, когда необходимо доказать факт приобретения товара у конкретного продавца при отсутствии чека. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, доказательством могут служить отметки магазина в документах, связанных с покупкой (гарантийный талон, паспорт оборудования или инструкция по эксплуатации), cведения на дисконтной карте (данные можно посмотреть в личном кабинете на сайте магазина или в базе продавца), банковские выписки, свидетельские показания (факт покупки может подтвердить, к примеру, знакомый покупателя или член семьи)", - рассказал Мокров.

Как рассказывают в компании "Астрал-Софт", которая создает и внедряет программное обеспечение и решения на базе искусственного интеллекта, отказ от бумажного чека и переход на электронную версию невозможен без использования персональных данных от покупателя. То есть продавцу нужно получить от клиента номер телефона или адрес электронной почты, куда направить чек."Сложность возникает при сборе информационных данных от клиентов. Чтобы не собирать длинные очереди из покупателей, заполняющих анкетные данные, есть несколько способов. Если клиент пользуется мобильным приложением магазина, то отказаться от печати чека за совершенные покупки можно, зайдя в личный кабинет и настроив автоматический отказ",- отмечают в компании. Также можно настроить выдачу электронных чеков с помощью карты лояльности, через сервис "Мои чеки онлайн" и если настроить кассовую программу должным образом, отмечают в компании.

В РЭО рассказали, что уже сейчас ретейлеры предлагают своим покупателям отказаться от печати чека.

В пресс-службе пивоварной компании "Балтика" рассказали "РГ", что в магазинах компании, которые функционируют на заводах в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже и Ярославле, пока используются бумажные чеки, но печатаются исключительно по запросу покупателя. Все чеки потом сдаются в макулатуру, отметил представитель предприятия.

"Инициативы, направленные на сбор и переработку отходов, развиваются в компании с 2017 года. Компания постоянно рассматривает варианты сокращения влияния на окружающую среду. Например, в столовых на заводах компании используются электронные чеки - каждый сотрудник после покупки обеда получает кассовый чек по электронной почте", - отметили в пресс-службе предприятия.

Как рассказала "РГ" директор Центра исследования денежно-кредитных отношений при Финансовом университете при правительстве РФ Светлана Криворучко, с одной стороны, бумажные чеки содержат важную информацию о покупке. Этот документ может служить доказательством о совершенной сделке в судах и других инстанциях, отметила эксперт. С другой стороны, отказ от бумажных чеков позволит сократить издержки бизнеса, связанные с покупкой специальной бумаги, сказала экономист.

Переход на электронные чеки не должен повлиять на механизм защиты прав покупателя

"Поэтому для отказа от бумажных чеков нужно разработать взвешенный закон, который не ущемлял бы участников рынка", - рассказала она.

Председатель правления Движения ЭКА Татьяна Честина считает, что инициатива с отказом от бумажных чеков хорошая и часть торговых сетей уже предлагает такую опцию своим покупателям. "Однако хотелось бы видеть со стороны ответственных за мусорную реформу в стране более комплексные и системные меры по отказу от неперерабатываемых товаров, тары и упаковки. Два года назад ППК РЭО направила в минприроды и минпромторг перечень из 28 неперерабатываемых товаров и упаковки из 28 наименований, для которых нужен переход на более экологичные альтернативы. Хотелось бы узнать о судьбе этой инициативы", - отметила Честина.

Ранее в РЭО сообщили, что из всех образованных в 2022 году ТКО в России 50% было направлено на обработку, доля утилизации у составила 11,9%.