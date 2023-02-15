В Рязани и Туле отменены концерты Клавы Коки и рок-группы Louna

Организаторы без объяснения причин отменили концерт певицы Клавы Коки в Туле, намеченный на 21 февраля, а также запланированное на 8 апреля выступление рок-группы Louna. Об этом пишет РБК.

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Сотрудники Concert Hall, в котором должны были проходить мероприятия, пообещали вернуть денежные средства. Кроме того, они предложили произвести обмен билетов.

В частности, фанатам, которые не смогут попасть на выступления Коки и Louna, предложили посетить выступления групп «Крематорий» и «Сектор Газа».

По данным портала, в рязанском Deep Club также без объяснения причин отменили концерт Louna.

Журналисты предположили, что отмена концертов рок-группы может быть связана с негативными высказываниями музыкантов об украинском конфликте. Вместе с тем, отметили в редакции, Клава Кока о противостоянии публично не высказывалась. Напротив, она попала на Украине в черный список.