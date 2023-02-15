Третьяковка предложила признать сотню картин бесхозными

Третьяковская галерея обратилась в суд с просьбой признать 72 живописных, 19 графических картин и три предмета скульптуры бесхозными и обратить их в доход государства, галерея не может установить их владельцев.

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В Третьяковке пояснили, что обращение является обычной процедурой для предметов, находящихся не менее пяти лет на временном хранении в музее, передает РИА «Новости».

В то же время музей обязан предпринять все возможные способы для установления личности владельцев, добавили в пресс-службе галереи. Отмечается, что процедура предусмотрена действующим законодательством России.

Среди художественных произведений, не имеющих владельцев, этюды Кузьмы Петрова-Водкина и Исаака Левитана, картины Меретгельды Акмамедова, Меретдурды Аннакулиева, Андрея Коцки, Андрея Курнакова, Василия Рождественского, Юлии Оболенской.