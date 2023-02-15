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10 минут назад

Исследование: у 53% россиян есть аптечка на рабочем месте

RT на русском

Согласно новому исследованию, у 53% россиян есть аптечка на рабочем месте. Ещё у 12% на работе есть медпункт или медицинский сотрудник.

Исследование: у 53% россиян есть аптечка на рабочем месте
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Работа.ру» и «СБЕР ЕАПТЕКА».

Также выяснилось, что самыми востребованными лекарствами на рабочем месте являются препараты от боли и температуры (доля составила 30%).

Далее следуют средства для обработки ран (16%), препараты от отравлений (10%), средства от боли в горле (7,5%) и противопростудные лекарства (6%).

Ранее фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в беседе с НСН заявил, что в 2022 году был зафиксирован рост онлайн-заказов лекарств.

Общество,Сергей Шуляк,
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