Исследование: у 53% россиян есть аптечка на рабочем месте

Согласно новому исследованию, у 53% россиян есть аптечка на рабочем месте. Ещё у 12% на работе есть медпункт или медицинский сотрудник.
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Работа.ру» и «СБЕР ЕАПТЕКА».
Также выяснилось, что самыми востребованными лекарствами на рабочем месте являются препараты от боли и температуры (доля составила 30%).
Далее следуют средства для обработки ран (16%), препараты от отравлений (10%), средства от боли в горле (7,5%) и противопростудные лекарства (6%).
Ранее фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в беседе с НСН заявил, что в 2022 году был зафиксирован рост онлайн-заказов лекарств.