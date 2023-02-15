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9 минут назад

СМИ: Сванидзе вывели из искусственной комы

Елена Прошина

Журналиста Николая Сванидзе вывели из медикаментозного сна, рассказал бывший член СПЧ Игорь Каляпин. Об этом сообщает ТАСС.

Николая Сванидзе вывели из медикаментозного сна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ночью мне сказали, что его вывели из искусственной комы. Но, к сожалению, что происходит дальше я не знаю», - заявил он.

Как сообщает Телеграм-канала Mash, Сванидзе до сих пор находится на аппарате ИВЛ. Из-за пневмонии, сепсиса и проблем с внутренними органами его состояние по прежнему остается стабильно тяжелым.

Уточняется, что сейчас Сванидзе находится в сознании, но его движения ограниченны, врачи диагностируют дыхание жесткое, хрипы отсутствуют. При этом пульс, сердечный ритм и давление остаются в норме. По словам медиков, благодаря проведенной интенсивной терапии у него отмечается положительная динамика.

СМИ: журналиста Сванидзе госпитализировали с пневмонией

Напомним, о госпитализации Сванидзе рассказал главный редактор газеты МК Павел Гусев. По его словам, он был госпитализирован с воспалением легких. Экс-глава СПЧ Михаил Федотов отмечает, что он находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

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