Журналиста Николая Сванидзе вывели из медикаментозного сна, рассказал бывший член СПЧ Игорь Каляпин. Об этом сообщает ТАСС.

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«Ночью мне сказали, что его вывели из искусственной комы. Но, к сожалению, что происходит дальше я не знаю», - заявил он.

Как сообщает Телеграм-канала Mash, Сванидзе до сих пор находится на аппарате ИВЛ. Из-за пневмонии, сепсиса и проблем с внутренними органами его состояние по прежнему остается стабильно тяжелым.

Уточняется, что сейчас Сванидзе находится в сознании, но его движения ограниченны, врачи диагностируют дыхание жесткое, хрипы отсутствуют. При этом пульс, сердечный ритм и давление остаются в норме. По словам медиков, благодаря проведенной интенсивной терапии у него отмечается положительная динамика.