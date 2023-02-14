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1 час назад

Стоимость турпоездок на февральские праздники выросла до 30%

ТАССиещё 1

Стоимость туристических поездок на февральские праздники выросла на 15-30% по сравнению с серединой февраля. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Стоимость турпоездок на февральские праздники выросла до 30%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"На февральские праздники, на неделю с 20 февраля, стоимость выросла практически по всем направлениям в диапазоне от 15% до 30%. То есть Сейшелы, те же Мальдивы по сравнению с этой неделей, с 12 по 20 февраля, увеличились", - сказала она.

Эксперт отметила, что дешевле всего на предстоящие праздники обойдется отдых в России. Средняя стоимость тура по РФ на 7-10 дней составляет от 40 тыс. рублей с учетом перелета. Десятидневный отдых в Египте по системе "все включено" стоит от 90-95 тыс. рублей на двоих с перелетом.

Самыми популярными зарубежными направлениями на предстоящие праздники являются Египет, Таиланд и ОАЭ. Также востребован отдых на Мальдивах, Кубе, Сейшелах и в Венесуэле. Внутри России наибольшим спросом пользуются поездки в Краснодарский край, Санкт-Петербург и Калининград. Средняя продолжительность отдыха в России составляет семь дней, за рубежом - 10 суток.

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