Стоимость турпоездок на февральские праздники выросла до 30%

"На февральские праздники, на неделю с 20 февраля, стоимость выросла практически по всем направлениям в диапазоне от 15% до 30%. То есть Сейшелы, те же Мальдивы по сравнению с этой неделей, с 12 по 20 февраля, увеличились", - сказала она.