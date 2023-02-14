Минтруд передумал привлекать строителей из Узбекистана

Минтруд России намерен приостановить проект по привлечению в страну узбекистанских строителей. Об этом пишет РИА Новости.

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Плотный проект был запущен еще в 2021 году. Согласно документации, в Россию должны были привлечь 10 тыс. строителей из Узбекистана. Уточняется, что все они должны были иметь прививку от коронавируса или сертификат о перенесенном заболевании. Кроме того, у них должен был отсутствовать запрет на въезд в Россию.

Как уточнили в пресс-службе Минстроя, сейчас в связи со снятием пандемийных ограничений, продолжение данного проекта не разумно. Там также добавили, что в рамках проекта за это время в РФ приехало 4750 граждан из республики.