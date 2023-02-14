СМИ: Михалков отсудил у продюсера Досталя миллионы рублей

Режиссер Никита Михалков через суд потребовал у продюсера Владимира Досталя и его жены Мариам 300 тыс. евро, которые те задолжали еще несколько лет назад. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

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Как уточняется, в июне 2019 года Досталь занял под расписку у Михалкова 16 млн рублей. Деньги кинодеятель обещал вернуть до конца того же года. В то же время его супруга Мариам взяла у режиссера взаймы еще порядка 8,6 млн рублей.

В итоге за 4 года супруги так ничего и не вернули Михалкову, в результате постановщику пришлось обратиться с уд. Теперь, по решению Тверского суда, Достали обязаны вернуть кинорежиссеру около 22 млн рублей.