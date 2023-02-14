СМИ: Михалков отсудил у продюсера Досталя миллионы рублей

Режиссер Никита Михалков через суд потребовал у продюсера Владимира Досталя и его жены Мариам 300 тыс. евро, которые те задолжали еще несколько лет назад. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Как уточняется, в июне 2019 года Досталь занял под расписку у Михалкова 16 млн рублей. Деньги кинодеятель обещал вернуть до конца того же года. В то же время его супруга Мариам взяла у режиссера взаймы еще порядка 8,6 млн рублей.
В итоге за 4 года супруги так ничего и не вернули Михалкову, в результате постановщику пришлось обратиться с уд. Теперь, по решению Тверского суда, Достали обязаны вернуть кинорежиссеру около 22 млн рублей.
Ранее Михалков рассказал, что помогло ему вылечиться. Постановщик поблагодарил всех неравнодушных, кто искренне желал ему выздоровления. По его словам, во время болезни он почувствовал силу, исходившую от этих людей, которая помогала ему бороться с недугом.