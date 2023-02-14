В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
24 минуты назад

СМИ: Михалков отсудил у продюсера Досталя миллионы рублей

Елена Прошина

Режиссер Никита Михалков через суд потребовал у продюсера Владимира Досталя и его жены Мариам 300 тыс. евро, которые те задолжали еще несколько лет назад. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

СМИ: Михалков отсудил у продюсера Досталя миллионы рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, в июне 2019 года Досталь занял под расписку у Михалкова 16 млн рублей. Деньги кинодеятель обещал вернуть до конца того же года. В то же время его супруга Мариам взяла у режиссера взаймы еще порядка 8,6 млн рублей.

В итоге за 4 года супруги так ничего и не вернули Михалкову, в результате постановщику пришлось обратиться с уд. Теперь, по решению Тверского суда, Достали обязаны вернуть кинорежиссеру около 22 млн рублей.

Ранее Михалков рассказал, что помогло ему вылечиться. Постановщик поблагодарил всех неравнодушных, кто искренне желал ему выздоровления. По его словам, во время болезни он почувствовал силу, исходившую от этих людей, которая помогала ему бороться с недугом.

Общество,Владимир Досталь,Никита Михалков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители