В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
21 минуту назад

Мария Максакова заявила, что переживает за "святую" Ахеджакову

Газета.Ruиещё 1

Оперная певица Мария Максакова поделилась мнением по поводу снятия с репертуара театра "Современник" спектакля с Лией Ахеджаковой. Ее слова цитирует StarHit.

Максакова рассказала о переживаниях за «святую» Ахеджакову
Фото: Россия 1/YouTubeРоссия 1/YouTube

"Святая Ахеджакова находится под ударом, с ней пытаются расправиться. Конечно, это вызывает тревогу. Мне тревожно за нее. Не уверена, что кто-то выйдет и встанет на ее защиту", - высказалась Максакова.

Исполнительница назвала "тревожной и досадной" судьбу Ахеджаковой.

Ксения Собчак осудила отстранение Лии Ахеджаковой из спектаклей театра "Современник"

Ранее Ксения Бородина пожаловалась, что не успела попасть на спектакль с Ахеджаковой в "Современнике".

8 февраля стало известно, что в "Современнике" отменили последний спектакль с Лией Ахеджаковой под названием "Игра в джин".

Общество,Радио,Мария Максакова-Игенбергс,Ксения Бородина,Ксения Собчак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители