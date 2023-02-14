Максакова рассказала о переживаниях за «святую» Ахеджакову

Оперная певица Мария Максакова поделилась мнением по поводу снятия с репертуара театра "Современник" спектакля с Лией Ахеджаковой. Ее слова цитирует StarHit.
"Святая Ахеджакова находится под ударом, с ней пытаются расправиться. Конечно, это вызывает тревогу. Мне тревожно за нее. Не уверена, что кто-то выйдет и встанет на ее защиту", - высказалась Максакова.
Исполнительница назвала "тревожной и досадной" судьбу Ахеджаковой.
Ранее Ксения Бородина пожаловалась, что не успела попасть на спектакль с Ахеджаковой в "Современнике".
8 февраля стало известно, что в "Современнике" отменили последний спектакль с Лией Ахеджаковой под названием "Игра в джин".