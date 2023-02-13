Дочери Шукшина отсудили у театра Бабкиной 600 тыс. рублей

Басманный суд Москвы взыскал с театра "Русская песня" в пользу дочерей писателя Василия Шукшина более 600 тыс. рублей в качестве компенсации за нарушения авторских прав при постановке спектакля "Калина красная". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил требования истца частично. На основании решения суда с ГБУК г. Москвы "Московский государственный академический театр "Русская песня" в пользу Екатерины Шукшиной взыскана компенсации за нарушение исключительных авторских прав в размере 255 376 рублей, государственная пошлина в размере 3 832 рублей 6 копеек., в пользу Ольги Шукшиной взыскана компенсация за нарушение исключительных авторских прав в размере 383 064 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 5 748 рублей 10 копеек. В остальной части иска отказано", - сказали в суде.
Истцы требовали полностью снять спектакль с показа, но суд отказался это сделать.
Как указала в своем иске Екатерина Шукшина, у театра "Русская песня" закончилась лицензия на использование творчества ее отца, поэтому постановка данного спектакля незаконна. Кроме того, у нее возникли претензии к художественной составляющей постановки.
Театр "Русская песня" был основан в 2000 году народной артисткой РСФСР Надеждой Бабкиной.