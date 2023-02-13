Дочери Шукшина отсудили у театра Бабкиной 600 тыс. рублей

"Суд удовлетворил требования истца частично. На основании решения суда с ГБУК г. Москвы "Московский государственный академический театр "Русская песня" в пользу Екатерины Шукшиной взыскана компенсации за нарушение исключительных авторских прав в размере 255 376 рублей, государственная пошлина в размере 3 832 рублей 6 копеек., в пользу Ольги Шукшиной взыскана компенсация за нарушение исключительных авторских прав в размере 383 064 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 5 748 рублей 10 копеек. В остальной части иска отказано", - сказали в суде.