Путин выразил соболезнования родным Абдрашитова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Вадима Абдрашитова, назвав его подлинным корифеем отечественного кинематографа.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин выразил слова поддержки родным скончавшегося режиссера Вадима Абдрашитова. Он назвал кинодеятеля выдающимся режиссером и педагогом, подлинным корифеем отечественного кинематографа.

Президент отметил, что режиссер воспитал плеяду талантливых учеников, оставил богатое творческое наследие, подчеркнув, что светлая память о Вадиме Абдрашитове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека.

Ранее в дирекции Союза кинематографистов РФ сообщили о смерти режиссера Вадима Абдрашитова. Он скончался после продолжительной болезни после перенесенного COVID.