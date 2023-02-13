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22 минуты назад

Путин выразил соболезнования родным Абдрашитова

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Вадима Абдрашитова, назвав его подлинным корифеем отечественного кинематографа.

Путин выразил соболезнования родным Абдрашитова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин выразил слова поддержки родным скончавшегося режиссера Вадима Абдрашитова. Он назвал кинодеятеля выдающимся режиссером и педагогом, подлинным корифеем отечественного кинематографа.

Президент отметил, что режиссер воспитал плеяду талантливых учеников, оставил богатое творческое наследие, подчеркнув, что светлая память о Вадиме Абдрашитове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека.

Ранее в дирекции Союза кинематографистов РФ сообщили о смерти режиссера Вадима Абдрашитова. Он скончался после продолжительной болезни после перенесенного COVID.

Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове. Окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (Всероссийский государственный институт кинематографии Герасимова) и с 1974 года начал работать на Мосфильме. Является обладателем кинопремий «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел», он заслуженный деятель искусств РСФСР, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Общество,Вадим Абдрашитов,Владимир Путин,
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