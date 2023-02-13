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15 минут назад

Умер народный артист России Евгений Шокин

Газета.Ru

Актер Евгений Шокин скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Министерство культуры национальной политики Кузбасса. Причина смерти неизвестна.

Умер народный артист России Евгений Шокин
Фото: ТАССТАСС

Министерство культуры национальной политики Кузбасса передало свои глубокие соболезнования родным и близким артиста.

"Своим примером он доказывал, что маленьких ролей не бывает, а спектакли, где артист играл главные роли - были настоящим театральным праздником", - заявили представители министерства.

Шокин окончил Горьковское театральное училище в 1965 году. В 1976-м начал служить в Театре драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского. В 1981-м удостоился звания "Заслуженный артист РСФСР", а в 1999-м стал народный артистом России. Актер являлся лауреатом премий "Овация" и "Золотая Маска".

Ранее умер рэпер Trugoy the Dove.

Общество,Евгений Шокин,
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