Умер народный артист России Евгений Шокин

Актер Евгений Шокин скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Министерство культуры национальной политики Кузбасса. Причина смерти неизвестна.

"Своим примером он доказывал, что маленьких ролей не бывает, а спектакли, где артист играл главные роли - были настоящим театральным праздником", - заявили представители министерства.

Шокин окончил Горьковское театральное училище в 1965 году. В 1976-м начал служить в Театре драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского. В 1981-м удостоился звания "Заслуженный артист РСФСР", а в 1999-м стал народный артистом России. Актер являлся лауреатом премий "Овация" и "Золотая Маска".