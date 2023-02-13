В Крыму показали потенциальные точки землетрясений

Геологический институт Российской академии наук опубликовал карту потенциальных разломов в Крыму, который находится в сейсмоактивной зоне.

На карте отмечена красными линиями прибрежная зона. Потенциально разломы могут пройти по крупным крымским городам – Ялте, Алуште, Симферополю и Севастополю.

При этом, по словам замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александра Вольвача, сильное землетрясение в Турции могло привести к изменению величины и направления вектора движения тектонических плит и изменить баланс сил в районе полуострова, пишет РИА Новости Крым.

«Турецкое землетрясение произошло в Восточно-Анатолийском разломе на границе Аравийской тектонической плиты, имело на протяжении суток более 150 толчков с магнитудой более 4, включая двадцать с магнитудой от 5 до 6, и 4 мощных толчка 7.8, 7.5, 6.7 и 6.0 баллов», - напомнил он.

Ученый обратил внимание на то, что Крым и Турция разделены Северо-Анатолийским тектоническим разломом. «Африканская, Евразийская и Аравийская плиты взаимосвязаны. И когда нарушается устоявшийся баланс в одном месте, это будет сказываться в других местах», - заметил Вольвач.

При этом сейсмологи отмечают, что пока нет поводов опасаться землетрясений в Крыму. Да и со времен Ялтинcкого землетрясения еще не прошло 100 лет, пишет Telegram-канал «Крымский».