На острове Ольхон представили более 20 ледяных скульптур из наплесков

Шестиметровую русалку и скульптуру, символизирующую ветер, сделал барнаульский мастер из наплесков на острове Ольхон на Байкале. Эти композиции стали самыми масштабными из 20 ледовых скульптур, которые создали мастера из разных регионов РФ. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest.

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"Более 20 ледовых скульптур сделали мастера из наплесков, две самые большие композиции - это образ ветра и русалка, автор обеих Александр Парфенов [из Барнаула]. Эти скульптуры в высоту до 6 м", - рассказал собеседник агентства.

Из наплесков мастера создают персонажей древних сказок и преданий северных народов мира. Наплески - это лед, который образовался на скалах в результате застывания воды. Задачей мастеров было увидеть образ, заложенный природой, и придать ему форму. Скульпторы приезжали без готовых эскизов, образы придумывали на месте. Всего работали семь мастеров из Хабаровска, Читы, Барнаула, Иркутска, Свирска, поселка Качуг Иркутской области, в том числе это многократные призеры международных конкурсов по ледовой скульптуре.

Фигуры продержатся до конца марта, после чего растают. Местом для их создания был выбран участок берега в поселке Хужир от порта до скалы Шаманка - одной из самых известных достопримечательностей на Байкале. Организаторы ожидают, что экспозицию посетят более 20 тыс. туристов.