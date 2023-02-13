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48 минут назад

Психолог Долгов перечислил методы самопомощи при остром стрессе

Мослента

Методы самопомощи при остром стрессе перечислил в своем Telegram-канале психолог Денис Долгов. При апатии эксперт порекомендовал дать себе отдохнуть в тепле и постараться максимально расслабиться, сделать легкие физические упражнения и сократить любую нагрузку.

Психолог Долгов перечислил методы самопомощи при остром стрессе
Фото: UnsplashUnsplash

«При двигательном возбуждении постарайтесь сделать что-то полезное, требующее физических затрат, или пробежаться, размяться, выполнить физические упражнения. После того, как лишнее напряжение выпущено, сосредоточьтесь на дыхании. Вдох носом — выдох ртом, лучше дышите животом, выдох длиннее вдоха», — написал он.

Гневу, злости и агрессии психолог рекомендует дать экологический выход. Для начала признать это состояние и дать выход этой энергии, но без вреда окружающим (топнуть ногой, стукнуть кулаком до тех пор, пока не наступит облегчение). После этого дать себе физическую нагрузку.

Нервную дрожь Долгов ни в коем случае не рекомендует подавлять. Он объяснил, что это мышечное напряжение, и ему надо дать выход. Можно намеренно усилить дрожь, начав трястись всем телом или попробовать не обращать на нее внимание. Потом отдохнуть.

«Слезы, плач и рыдания также следует прожить. Через слезы переполняющие эмоции находят выход, и наступает облегчение. Если чувствуете, что плач затянулся, попробуйте выпить стакан воды и сделать несколько глубоких вдохов и еще более глубоких выдохов», — добавил специалист.

Если последствия острого стресса не проходят, Долгов рекомендует обратится к специалисту, чтобы избежать развития различного рода осложнений и хронизации процесса.

Ранее о влиянии стресса на здоровье человека рассказал известный иммунолог, педиатр и соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» Андрей Продеус.

Общество,Андрей Продеус,Денис Долгов,Елена Малышева,
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