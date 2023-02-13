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43 минуты назад

"Ъ": мошенники стали перехватывать ботами запись россиян на получение шенгенских виз

Газета.Ru

Запись на подачу документов для оформления гражданами России шенгенских виз осложнилась из-за распространения специальных ботов, которые перехватывают слоты и требуют за них по 4–7,5 тыс. руб. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников туристического рынка.

Боты перехватывают запись россиян на получение шенгенских виз
Фото: DepositphotosDepositphotos

Эти боты резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, повторяя задачу поиска каждую минуту, из-за чего становится сложнее самому записаться, рассказала замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина. Дополнительная нагрузка от ботов накладывается на ограниченное количество доступных слотов и возросший спрос на получение виз, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По словам собеседников издания, проблемы с оформлением возникают особенно при подаче заявлений в визовый центр Франции в Москве и в визовых центрах Италии и Испании.

При этом столкнутся с ботами россияне могут и при подаче заявлений на визу Армении, Казахстана, Грузии и ОАЭ. Подача документов из-за этого растягивается на полгода и более.

Как выяснил "Ъ", услуги ботов продвигаются на профильных туристических форумах и сайтах объявлений, в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге запись предлагается по цене от 7,5 тыс. руб., в регионах — за 4 тыс. руб., аналогичные предложения есть и на "Авито". Специальные боты делаются под заказ и продаются в DarkNet, пояснил учредитель АНО "ПравоРоботов" Никита Куликов.

Эксперты рекомендуют туристами начинать оформлять визы за полгода до поездки, при возможности подавать документы в регионах или через VIP-залы в визовых центрах.

Ранее сообщалось, что в 2022 году российские туристы лишились путешествий в 37 государств.

Общество,Никита Куликов,Дмитрий Горин,Российский союз туриндустрии,
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