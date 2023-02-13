Боты перехватывают запись россиян на получение шенгенских виз

Запись на подачу документов для оформления гражданами России шенгенских виз осложнилась из-за распространения специальных ботов, которые перехватывают слоты и требуют за них по 4–7,5 тыс. руб. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников туристического рынка.
Эти боты резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, повторяя задачу поиска каждую минуту, из-за чего становится сложнее самому записаться, рассказала замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина. Дополнительная нагрузка от ботов накладывается на ограниченное количество доступных слотов и возросший спрос на получение виз, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По словам собеседников издания, проблемы с оформлением возникают особенно при подаче заявлений в визовый центр Франции в Москве и в визовых центрах Италии и Испании.
При этом столкнутся с ботами россияне могут и при подаче заявлений на визу Армении, Казахстана, Грузии и ОАЭ. Подача документов из-за этого растягивается на полгода и более.
Как выяснил "Ъ", услуги ботов продвигаются на профильных туристических форумах и сайтах объявлений, в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге запись предлагается по цене от 7,5 тыс. руб., в регионах — за 4 тыс. руб., аналогичные предложения есть и на "Авито". Специальные боты делаются под заказ и продаются в DarkNet, пояснил учредитель АНО "ПравоРоботов" Никита Куликов.
Эксперты рекомендуют туристами начинать оформлять визы за полгода до поездки, при возможности подавать документы в регионах или через VIP-залы в визовых центрах.
Ранее сообщалось, что в 2022 году российские туристы лишились путешествий в 37 государств.