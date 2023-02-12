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16 минут назад

Умер театральный режиссер Михаил Груздов

Газета.Ru

Умер театральный режиссер и преподаватель актерского мастерства Михаил Груздов. Причина смерти и другие детали не сообщаются. Об этом сообщил театр "Дайлес" в Facebook.

Умер театральный режиссер Михаил Груздов
Фото: F64F64

"Он навсегда останется уважаемым и любимым режиссером актеров и театральных деятелей. Сочувствуем семье Михаила Груздова, поклонникам его таланта и всей театральной семье", - сказали в театре.

Михаил Груздов родился в 1953 году в Валмиере, Латвия. Он учился на режиссерском факультете Театрального института имени Евгения Вахтангова, работал директором петербургского театра-студии "Перекресток", а также - преподавал в Санкт-Петербургской театральной академии. В 90-х начал работал в Латвии, а в 2002-м стал худруком театра "Дайлес", а впоследствии главным режиссером. Кроме того, Груздов сотрудничал Новым Рижским театром, Рижским русским театром им. Михаила Чехова и другими.

Общество,Михаил Груздов,
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