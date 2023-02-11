В Госдуме оценили массовый выезд беременных россиянок в Аргентину

«Это решение женщин. У нас есть меры запретительного характера, что с определённого срока нельзя на самолёте летать, потому что роды могут начаться. Я бы не рекомендовала девушкам на серьёзном сроке долго лететь в самолёте. Я не сказала бы, что большая утечка сейчас. Насколько я помню, всегда был туризм, когда ехали, рожали где-то. В Америку выезжали целыми автобусами. Уж точно запретами нельзя ничего изменить».