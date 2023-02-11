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33 минуты назад

В Госдуме отреагировали на массовый выезд беременных россиянок в Аргентину: «это решение женщины»

Говорит Москва

«Родильный туризм» был всегда, ситуацию нельзя исправить запретами.

В Госдуме оценили массовый выезд беременных россиянок в Аргентину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое мнение в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» высказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Это решение женщин. У нас есть меры запретительного характера, что с определённого срока нельзя на самолёте летать, потому что роды могут начаться. Я бы не рекомендовала девушкам на серьёзном сроке долго лететь в самолёте. Я не сказала бы, что большая утечка сейчас. Насколько я помню, всегда был туризм, когда ехали, рожали где-то. В Америку выезжали целыми автобусами. Уж точно запретами нельзя ничего изменить».

Буцкая отметила, что в России лучшие роддома в мире, созданы все условия для женщин и младенцев.

«Совершенно очевидно, что родильные дома, перинатальные центры, построенные по всей России, не имеют аналогов в мире. В своё время, запуская проект «Открытые роддома», я детально изучила опыт других стран. Такой подход, как сейчас в России, сложно где-то найти. Это не просто отделения для родов, а большие перинатальные центры, где есть вся необходимая помощь маме и ребёнку. Они всё получают бесплатно в рамках полиса ОМС, что нельзя сказать о странах, где медицина коммерческая».

10 февраля стало известно, что шести россиянкам на позднем сроке беременности отказали во въезде в Аргентину. Они застряли в аэропорту Буэнос-Айреса. Как пояснила глава миграционной службы страны Флоренсия Кариньяно, женщины назвали ложную цель для визита. 11 февраля адвокат Кристиан Рубилар сообщил, что их пропустили в страну.

Аргентина начала отзывать полученные из-за рождения детей ВНЖ россиян

По данным миграционной службы Аргентины, с августа 2022 года в страну въехало более 10 тысяч беременных россиянок, которые после рождения ребёнка получают право подать по ускоренной процедуре на гражданство. Паспорт этой страны даёт, в частности, право безвизового въезда в страны Евросоюза.

Общество,Татьяна Буцкая,Госдума,ЕС,
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