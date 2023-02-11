Популярная блогерша назвала свое любимое место в Москве

«Если у меня появляется свободный вечер, я обязательно иду туда на прогулку. Начинаю с Никольской, захожу в свою любимую вареничную и иду гулять. Может это прозвучит смешно, но проходя по тем улицам, я как будто напитываюсь молодостью», — сказала она.