В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

"Ъ": в 2023 году в России может открыться около 400 новых фитнес-клубов

Газета.Ru

В 2023 году в России может открыться около 400 новых фитнес-клубов, преимущественно небольших залов и студий. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на прогноз Национального фитнес-сообщества (НФС).

СМИ сообщили о возможном открытии сотен новых фитнес-клубов 2023 году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отмечается в материале, вместе с этим рынок могут покинуть несколько десятков игроков. При благоприятном сценарии общее количество фитнес-клубов к концу 2023 года может достичь 8,6 тыс. объектов, что на 5% превысит уровень конца 2022 года.

По мнению президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольги Киселевой, которая опирается на расчеты FitnesData, в этом году могут открыться 400–500 фитнес-клубов, из которых 340–420 будут малоформатными залами и студиями, а остальные займут площади от 500 кв. м. В данный момент, по информации АОФИ, в России работает 13,5 тыс. фитнес-клубов.

Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала агентству "Прайм", что с 2023 года можно будет получить налоговый вычет за абонемент в фитнес-клуб. По ее словам, максимальная сумма, с которой можно получить вычет – 120 тыс. руб. От расходов вернется 13%. Юрист объяснила, что этот вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими соцвычетами: на лечение, обучение и т.д.

Общество,Ольга Киселева,Мария Спиридонова,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители