СМИ сообщили о возможном открытии сотен новых фитнес-клубов 2023 году

В 2023 году в России может открыться около 400 новых фитнес-клубов, преимущественно небольших залов и студий. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на прогноз Национального фитнес-сообщества (НФС).

Как отмечается в материале, вместе с этим рынок могут покинуть несколько десятков игроков. При благоприятном сценарии общее количество фитнес-клубов к концу 2023 года может достичь 8,6 тыс. объектов, что на 5% превысит уровень конца 2022 года.

По мнению президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольги Киселевой, которая опирается на расчеты FitnesData, в этом году могут открыться 400–500 фитнес-клубов, из которых 340–420 будут малоформатными залами и студиями, а остальные займут площади от 500 кв. м. В данный момент, по информации АОФИ, в России работает 13,5 тыс. фитнес-клубов.