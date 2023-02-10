В «Современнике» отказались назвать причину замены спектакля с Ажеджаковой

В театре «Современник» не стали называть причину отмены спектакля с актрисой Лией Ахеджаковой. Об этом пишет издание «Подъем».

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Речь идет о постановке «Игра в джин». Замену подтвердила пресс-секретарь театра Елена Волкова.

«Спектакль просто заменен на другой. У меня комментариев нет никаких. А почему? Задолбали, вот правда», - заявила Волкова.

Ранее сама Ахеджакова рассказывала, что спектакль с ее участием был снят с репертуара театра. По ее словам, причиной стали жалобы неких «разгневанных» людей, которые писали письма директору «Современника».

В ближайшее время постановку должны были показать 13 и 28 февраля, а также 29 марта. Однако в театре сообщили, что вместо «Игры в джин» зрители увидят другие спектакли.