Режиссер Никита Михалков в новом выпуске своей авторской передачи «БесогонТВ» увидел букву Z на полу московского храма «Большое Вознесение» XIX века и счел ее знаком.
По словам Михалкова, буква появилась на полу храма «минимум на 150 лет раньше, чем наступило 24 февраля 2022 года».
«Я подумал: если этот знак вырезан здесь, в храме, величайшем храме, знаменитейшем храме, это не может быть случайностью. Значит, это нужно Господу. А если Господь с нами, то кто может быть против?» — размышляет режиссер.
В 2024 году буквы Z, V и O стали неофициальными символами проводимой на Украине российской спецоперации.
Ранее сообщалось, что в ЗАКСе Санкт-Петербурга депутату от КПРФ Звереву запретили использовать флажок с Z.