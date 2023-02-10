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31 минуту назад

Михалков нашел букву Z в московском храме и счел это знаком

Газета.Ruиещё 2

Режиссер Никита Михалков в новом выпуске своей авторской передачи «БесогонТВ» увидел букву Z на полу московского храма «Большое Вознесение» XIX века и счел ее знаком.

Михалков нашел букву Z в московском храме и счел это знаком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Михалкова, буква появилась на полу храма «минимум на 150 лет раньше, чем наступило 24 февраля 2022 года».

«Я подумал: если этот знак вырезан здесь, в храме, величайшем храме, знаменитейшем храме, это не может быть случайностью. Значит, это нужно Господу. А если Господь с нами, то кто может быть против?» — размышляет режиссер.

В 2024 году буквы Z, V и O стали неофициальными символами проводимой на Украине российской спецоперации.

Михалков заявил об ошибочных прогнозах Запада насчет Путина

Ранее сообщалось, что в ЗАКСе Санкт-Петербурга депутату от КПРФ Звереву запретили использовать флажок с Z.

Общество,Никита Михалков,Владимир Путин,КПРФ,
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