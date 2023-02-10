Лия Ахеджакова объяснила свой отказ уезжать из России

«Это моя «Родина-уродина». Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут», — подытожила Ахеджакова.