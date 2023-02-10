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1 час назад

Лия Ахеджакова объяснила свой отказ уезжать из России

Газета.Ru

Лия Ахеджакова, которую недавно оставили без последних ролей в ее родном театре «Современник», призналась, что не рассматривает вариант отъезда из РФ, сообщает «СтарХит».

Лия Ахеджакова объяснила свой отказ уезжать из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

84-летняя легендарная актриса и звезда советского кино заявила, что ситуация может обостриться и лишением ролей дело не ограничится.

«Да, меня убрали из «Современника». Мне жалко денег, они берут штраф у кого 50 тысяч, у кого 100 тысяч рублей, потом — объявят иноагентом. Уже лежит на это тоже донос в прокуратуре», — рассказала Лия Меджи́довна.

Барбара Брыльска посоветовала Ахеджаковой уехать из России

Тем не менее актриса не намерена покидать Россию. Свою позицию она объяснила цитатой из песни группы «ДДТ» «Родина».

«Это моя «Родина-уродина». Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут», — подытожила Ахеджакова.

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