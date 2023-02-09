«Она не уволена»: названа примерная зарплата Ахеджаковой в «Современнике»

Решение руководства театра «Современник» о снятии с репертуара спектаклей с участием народной артистка России Лии Ахеджаковой не означает увольнения актрисы, она продолжает получать заработную плату. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила Лидия Фомина, председатель Московской городской организации Российского профсоюза работников культуры. Фомина также оценила примерный уровень дохода актрисы.

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Снятие с репертуара — это не увольнение. На сегодняшний день благодаря Российскому профсоюзу работников культуры, инициировавшему внесение изменений Трудовой кодекс, работодатель обязан выплачивать тарифную ставку творческому работнику даже тогда, когда тот не занят в спектаклях. Ахеджакова должна, как и раньше, получать заработную плату, которая не может быть меньше МРОТ, плюс все стимулирующие выплаты за звание, за стаж. Не выплачиваются только спектакльные (выплаты за каждый выход на сцену в спектакле. — NEWS.ru). То есть в истории с Ахеджаковой я криминала не вижу, — рассказала Лидия Фомина.

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Руководитель профсоюза предположила, что примерный уровень дохода Лии Ахеджаковой в театре «Современник» может составлять порядка 50 тысяч рублей.

Она у нас народная-пренародная, поэтому у нее наверняка есть приличная пенсия. Плюс оклад, который не меньше МРОТ (в Москве эта сумма сейчас около 22 тысяч рублей), плюс доплаты за стаж и звание. Грубо говоря, примерно 50 тысяч к пенсии она, скорее всего, имеет. А может быть, и больше, — допустила Фомина.

Ранее партнер Лии Ахеджаковой по спектаклю «Игра в джин» в «Современнике», артист Малого театра Василий Бочкарев заявил, что актриса «была во многом не права» в том, что касается отношения к проведению специальной военной операции РФ на Украине. Он считает, что в снятии Ахеджаковой с репертуара «Современника» есть доля вины самой актрисы. Василий Бочкарев подтвердил, что показ спектакля «Игра в джин» в «Современнике» приостановлен. Артист, который является единственным партнером Лии Ахеджаковой в этой постановке, рассказал, что руководство театра не сообщало ему о судьбе спектакля.

О том, что лишилась последней роли в театре «Современник» из-за распоряжения департамента культуры Москвы, Лия Ахеджакова сообщила 8 февраля. Она подчеркнула, что обратилась к члену СПЧ Еве Меркачевой, чтобы та выяснила, кто именно настоял на ее исключении из репертуара.