Сын Бориса Щербакова рассказал о диагнозе актера

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российский актер Борис Щербаков проведет в больнице еще неделю, поскольку медики диагностировали у него обострение хронического заболевания. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказал сын артиста Василий Щербаков.

— Диагноз поставили — обострение хронического бронхита. Поправляется, идет на поправку. Сказали, еще неделю останется в больнице для лечения и наблюдения, — цитирует слова Щербакова-младшего РИА Новости.

7 февраля артист сам рассказал о своем состоянии. По его словам, он чувствует себя хорошо. Тогда Щербаков заявил, что у него обычная простуда, а врачи не подтвердили диагноз «ОРВИ с осложнением по части кардиологии».

Актера увезли на скорой 1 февраля прямо во время репетиции. Позднее сын знаменитости рассказал «Вечерней Москве», что 73-летний актер находится в сознании.