Белый медведь в южной части морского канала Обской губы пришел к атомному ледоколу «Арктика», где готовили еду, и попал на видео. Его публикует «Атомфлот» в Telegram.

На кадрах видно, что мишка подошел к ледоколу и внимательно на него смотрит. Голос за кадром здоровается с животным и спрашивает, вкусно ли пахнет близ ледокола.

«Он [медведь] чувствует, что на кампусе обед готовится, какое-то мясное блюдо повар готовит — вот [он] и подошел», — говорит автор видео.

Уточняется, что во время прихода животного к людям повар ледокола Александр Сапожников заканчивал готовить обед — в меню у экипажа судна были суп харчо с бараниной, курица в кисло-сладком соусе, рис, салат и морс. В «Атомфлоте» подчеркнули, что кормить белых медведей запрещено, так как дикие животные перестанут бояться человека и привыкнут людям.