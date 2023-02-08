Эксперт: птичий грипп может угрожать нерпам под Петербургом

Птичий грипп может появиться на северо-западе, что создаст угрозу краснокнижным нерпам и тюленям под Санкт-Петербургом. Об этом сообщил ТАСС директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

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"На Каспии возникла плачевная ситуация, а там проходят миграционные маршруты, в общем-то, из наших водоплавающих птиц, не только водоплавающих. И очень большая вероятность того, что птичий грипп окажется и у нас на северо-западе. Поэтому я, конечно же, не исключаю возникновения у нас таких обстоятельств. Надеюсь, что этого не произойдет, но мы готовимся к тому, что, возможно, такая ситуация у нас возникнет", - сказал Алексеев.

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В этом году животных с признаками вирусных заболеваний брать в центр не планируют из-за высокого риска возможного заражения других животных. Как отметил директор фонда, это трудное решение.

Ранее сообщалось о массовой гибели тюленей в Каспийском море. 24 января Дагестанский государственный университет со ссылкой на Институт экологии и устойчивого развития сообщил, что предварительной причиной гибели тюленей мог стать грипп птиц. Россельхознадзор не подтверждает данную информацию.

Погодные условия

Погодные условия в этом сезоне для размножения нерп и тюленей плохие, брошенных детенышей может быть больше, предупредил Алексеев. Ледовая обстановка в Финском заливе и Ладожском озере складывается крайне неблагоприятно: в природе эти животные рожают не в воде, а на льду, а этой зимой лед практически отсутствует.

Более точные прогнозы о вероятности появления нерп и тюленей среди людей обычно делают после получения информации о погоде. Например, в случае ожидаемого шторма рассылаются предупреждения и памятка, как вести себя в случае обнаружения раненого одинокого животного.

В Петербурге на берегу Финского залива и Ладожского озера можно встретить детенышей балтийского серого тюленя, балтийской кольчатой нерпы, ладожской кольчатой нерпы.

Балтийская кольчатая нерпа числится в Красном списке Всемирного союза охраны природы (МСОП) в категории "уязвимый", в Красной книге России находится в категории "редкий". Как уточнил Вячеслав Алексеев, всего на данный момент в России порядка 100 особей. Ладожская кольчатая нерпа также достаточно редкое животное - их насчитывают около 5 тыс. особей. Популяция краснокнижного балтийского подвида серого тюленя на данный момент составляет около 1 тыс. - 1,5 тыс.

О фонде

"Фонд друзей балтийской нерпы" был зарегистрирован в Петербурге в 2014 году. Центр реабилитации животных работает совместно с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и расположен на базе очистных сооружений в Репино. В прошлом году предприятие провело масштабный ремонт, который позволил сделать заботу о животных еще удобнее.

Всего в центре спасения тюленей работают два специалиста - Вячеслав Алексеев с супругой, им помогают трое автоволонтеров. В прошлом году были спасены девять тюленей. Ресурсы центра позволяют проводить реабилитацию одновременно 30 животных. С 2014 года были спасены и возвращены в дикую природу более 150 нерп и тюленей.