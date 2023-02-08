Скончался актер Сергей Столяров

На 62-м году жизни умер актер Сергей Столяров . Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе фонда «Образование в третьем тысячелетии».

В пресс-службе фонда также напомнили, что накануне, 2 февраля, скончалась мать актера — актриса кино и озвучивания Нина Головина.

Столяров является сыном актера Кирилла Столярова и внуком актера Сергея Столярова. Он родился 2 июля 1962 года в Москве, где в 1983 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Столяров известен по ролям в таких картинах, как «Завтра была война» и «Цыганское счастье».