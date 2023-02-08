В Госдуме прокомментировали отмену спектаклей Ахеджаковой

"Это право художественного руководителя и дирекции театра. Они формируют репертуар. Возможно, это связано с её позицией. Вообще что касается конкретных спектаклей и конкретных персоналий, в том числе медийных, то это право и обязанность руководителей учреждений - контролировать, чтобы их репертуарный план соответствовал политическому моменту, ситуации. Учредители, например министерство культуры, также должны за этим смотреть", - приводит "Абзац" слова заслуженной артистки РСФСР.

Ранее Ахеджакова заявила о том, что последний спектакль с её участием - "Игра в джин" - отменён. Больше ролей в "Современнике" у неё нет. Что вызывает у актрисы слёзы, так как, по её мнению, она больше нигде не нужна.