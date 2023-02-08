СМИ: Сванидзе вывели из искусственной комы

6 февраля стало известно, что экс-член Совета по правам человека при президенте России Николай Сванидзе госпитализирован с пневмонией. СМИ сообщили о том, что 67-летнего журналиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил, что Сванидзе находится в тяжелом состоянии, у него отек легких.