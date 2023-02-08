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38 минут назад

СМИ: Сванидзе вывели из искусственной комы

Алиса Селезнёва

Госпитализированного ранее журналиста и правозащитника Николая Сванидзе вывели из искусственной комы. Об этом рассказал РИА Новости бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин.

СМИ: Сванидзе вывели из искусственной комы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

6 февраля стало известно, что экс-член Совета по правам человека при президенте России Николай Сванидзе госпитализирован с пневмонией. СМИ сообщили о том, что 67-летнего журналиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил, что Сванидзе находится в тяжелом состоянии, у него отек легких.

По словам Каляпина, у него есть информация об изменении состояния Николая Сванидзе.

«Я знаю, что его вывели из искусственной комы», - заметил он.

При этом правозащитник отметил, что Николай Сванидзе находится в одной из инфекционных больниц Москвы.

Общество,Игорь Каляпин,Николай Сванидзе,Павел Гусев,Совет по правам человека,
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