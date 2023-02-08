Умер актер из фильма «Завтра была война» Сергей Столяров

В возрасте 60 лет ушел из жизни актер театра и кино Сергей Столяров , наиболее известный по своей роли в фильме «Завтра была война», пишет «Российская газета».

Столяров был задействован в постановках Театра Советской армии, артист также работал ведущим телепередачи «Детский час». В кино Столяров начал сниматься в 1981 году, за свою творческую карьеру он успел принять участие в таких фильмах и сериалах, как «Призываюсь весной», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и многих других проектах.