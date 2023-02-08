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27 минут назад

Скончался актер из фильма «Завтра была война» Сергей Столяров

Газета.Ru

В возрасте 60 лет ушел из жизни актер театра и кино Сергей Столяров, наиболее известный по своей роли в фильме «Завтра была война», пишет «Российская газета».

Умер актер из фильма «Завтра была война» Сергей Столяров
Фото: Kino-teatr.ruKino-teatr.ru

Столяров был задействован в постановках Театра Советской армии, артист также работал ведущим телепередачи «Детский час». В кино Столяров начал сниматься в 1981 году, за свою творческую карьеру он успел принять участие в таких фильмах и сериалах, как «Призываюсь весной», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и многих других проектах.

Умер актер из «Большого Лебовски»

Ранее скончался заслуженный артист России Виктор Цымбал.

Общество,Сергей Столяров,Виктор Цымбал,
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