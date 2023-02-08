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1 час назад

«Врачи бьются за его жизнь»: экс-глава СПЧ рассказал о состоянии Сванидзе

Вечерняя Москва

Состояние российского журналиста и бывшего члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николая Сванидзе остается тяжелым. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил правозащитник, экс-глава СПЧ Михаил Федотов в среду.

«Врачи бьются за его жизнь»: что известно о состоянии Сванидзе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Он в больнице, состояние тяжелое, врачи бьются за его жизнь и здоровье, — приводит его слова ТАСС.

Сванидзе госпитализировали в Москве 6 февраля. По предварительным данным, он доставлен в московскую больницу в тяжелом состоянии.

29 января в больницу попал телеведущий и путешественник Николай Дроздов. Тогда специалисты диагностировали у него многочисленные переломы ребер. Его сосед, художник Константин Мирошник, отметил, что ученый получил травмы при падении.

Позже зоолог раскрыл подробности своей госпитализации. Он отметил, что лечат его очень хорошие и профессиональные врачи, а сама больница находится недалеко от его дома.

Накануне стало известно, что Дроздова выписали из больницы, а все полученные трещины и переломы заросли.

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