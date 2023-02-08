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10 минут назад

Россияне назвали самые депрессивные месяцы в году

Мослента

Самые депрессивные месяцы в году назвали россияне в опросе исследовательского холдинга «Ромир», проведенного для «Москвы 24».

Россияне назвали самые депрессивные месяцы в году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На первом месте оказался ноябрь, за него проголосовали 22 процента. Чаще всего о депрессивности последнего месяца осени говорили опрошенные от 18 до 24 лет (37 процентов) и женщины (23 процента). Мужчины упоминали об этом реже (21 процент).

На второе место респонденты поставили февраль, за этот месяц отдал голос 21 процент. Топ-3 замкнул январь с 20 процентами голосов. В пятерку депрессивных месяцев вошли декабрь и октябрь (14 и 8 процентов соответственно).

Россияне реже всего относили к депрессивным месяцам май, июнь, июль и август. Только один процент считает лето и конец весны угнетающими.

Ранее эксперты назвали самый выгодный для отпуска месяц в 2023 году. Им оказался август.

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