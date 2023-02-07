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17 минут назад

Эксперты рассказали, как землетрясение повлияет на отдых в Турции

Елена Прошина

Президент Союза туристических агентств и член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов рассказал, как землетрясение в Турции повлияет на отдых в регионе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Эксперты рассказали, как землетрясение повлияет на отдых в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Голова, трагедия произошла в отдалении от основных туристических мест страны, на границе с Сирией. Поэтому сильного влияния на проведение отдыха трагедия оказать не должна. Как уточняет эксперт, все проданные билеты и туры остаются действительны, а данных о массовых отказов пока не поступало. При этом отказаться от поездки запланированного тура в Турцию возможно, но вернуть деньги будет не просто.

«Рейсы в Турцию не отменены, отели не пострадали. Объективных предпосылок для возврата денег нет», – объяснил Сергей Голов.

Долгосрочных последствий для туристической отрасли Турции эксперт также не видит. По мнению Голова, количество желающих провести отпуск в стране вряд ли станет меньше, а следовательно, нет причин для изменения цен.

Напомним, что в ночь на 6 февраля на территории Турции, а также соседних Сирии и Ливана, произошло сильное землетрясение. Власти Турции сообщили о почти 3,5 тысячах погибших и более 20,5 тысячах пострадавших. По памяти жертвам катастрофы в стране установлен семидневный траур.

Ранее логисты предупредили о задержках поставок из Турции.

Общество,землетрясение,Сергей Голов,Общественная палата России,
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