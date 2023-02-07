Умер основатель группы «Гуляй поле» Владимир Бойко

Композитор Владимир Бойко, солист и один из основателей популярной российской группы «Гуляй поле», скончался в Москве на 61-м году жизни. Об этом рассказал музыкант Юрий Городецкий, пишет ТАСС.
Городецкий пояснил, что Бойко умер в понедельник, 6 февраля. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Собеседник агентства уточнил, что прощание с солистом группы назначено на 9 февраля. Оно пройдет в соборе Георгия Победоносца в Одинцове.
Уточняется, что Бойко и Городецкий познакомились на репетициях агитбригады Кубанского госуниверситета в 80-е ХХ века. Первые песни они начали записывать в 1989 году.
Группа «Гуляй поле» выпустила свой первый альбом в 1991 году, он назывался «Бродяга». В 1992 вышел альбом «Любо, братцы, любо», в 1994 - «Сибирь». Клип на титульную песню третьего альбома стал своего рода «визитной карточкой» музыкального коллектива.
Кроме того, в 1997 году группа выпустила сборник «По улочкам Арбата», а к 60-летию победы в Великой Отечественной войне - «Победа».