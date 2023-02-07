Умер один из основателей группы «Гуляй поле» Владимир Бойко

Композитор, солист и один из основателей российской группы «Гуляй поле» Владимир Бойко умер в возрасте 60 лет.
Как сообщил ТАСС Юрий Городецкий, друг музыканта, с которым они вместе основали группу, Бойко умер 6 февраля.
«Тромб оторвался», — сказал он.
Прощание с Бойко, по его словам, пройдёт 9 февраля в 12:00 мск в соборе святого великомученика Георгия Победоносца в Одинцове. Похоронят музыканта на Лайковском кладбище.
В конце декабря прошлого года умер исполнитель хита «Будет всё, как ты захочешь», автор песен российской певицы Алсу «Зимний сон», «Иногда» и других Александр Шевченко. Ему был 61 год.