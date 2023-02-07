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47 минут назад

В России выявили несколько случаев лихорадки донге

Мария Иванова

В Роспотребнадзоре заявили, что в 2023 году в РФ выявили несколько случаев лихорадки донге, но риск распространения болезни остается минимальным. Об этом сообщает РИА Новости.

В России выявили несколько случаев лихорадки донге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве отметили, что два случая лихорадки были зарегистрированы в Красноярском крае и один - в Татарстане. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что завозные случаи денге в России регистрируют каждый год.

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Санитарные врачи объяснили, что угрозы эпидемии денге в РФ нет, так как в стране нет благоприятных условий для переносчиков инфекции, а сама лихорадка не передается от человека к человеку.

Лихорадка денге - острое вирусное заболевание, которое передают человеку кровососущие насекомые. В основном оно встречается в Южной и Юго-Восточной Азии, Африке, районах Океании и Карибского бассейна. Лихорадка денге сопровождается высокой температурой, болью в костях и суставах, тошнотой, покраснением тела и зудящей сыпью.

В феврале 2023 года стало известно, что двое красноярских туристов вернулись из Таиланда домой с лихорадкой денге.

Общество,Роспотребнадзор,
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