В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
53 минуты назад

Умер ведущий актер театра "Сфера" Александр Алексеев

ТАСС

Ведущий актер Московского драматического театра "Сфера", заслуженный артист России Александр Алексеев умер в ночь на 7 февраля в возрасте 70 лет, сообщает пресс-служба театра во вторник.

Умер актер Александр Алексеев
Фото: spheratheatre.ruspheratheatre.ru

"Семья актера сообщила, что Александр Александрович умер на 71 году жизни от остановки сердца в больнице", - говорится в сообщении.

О месте и дате прощания будет сообщено дополнительно.

Как отмечают коллеги, Алексеев посвятил театру Екатерины Еланской без малого 35 лет. "В памяти коллег и поклонников его таланта навсегда останутся его блистательные работы на сцене "Сферы": Хамберт в "Лолите", Патап Чапурин в "Лесах и на горах", Йоран в "Эрике XIV", Корней в "Я пришел дать вам волю", Юсов в "Доходном месте", Тит Титыч Брусков в "В чужом пиру похмелье", Сарафанов в "Старшем сыне", Алексей Павлович Селищев в "Затейнике" и многие-многие другие", - сообщили в пресс-службе. Последней работой Алексеева в театре стала роль Дудукина в "Без вины виноватые".

Театр выразил соболезнования близким актера.

"Поистине в наш дом пришла беда. Сегодня не стало человека, артиста, без которого невозможно представить наш театр. Это огромная утрата для "Сферы". Невосполнимая потеря. Наш театр искренне скорбит и выражает соболезнования родным и близким. Мы навсегда запомним Александра Алексеева как яркого, харизматичного, прекрасного артиста и доброго, отзывчивого человека", - добавили в театре.

Общество,Екатерина Еланская,Александр Алексеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители