Умер актер Александр Алексеев

Как отмечают коллеги, Алексеев посвятил театру Екатерины Еланской без малого 35 лет. "В памяти коллег и поклонников его таланта навсегда останутся его блистательные работы на сцене "Сферы": Хамберт в "Лолите", Патап Чапурин в "Лесах и на горах", Йоран в "Эрике XIV", Корней в "Я пришел дать вам волю", Юсов в "Доходном месте", Тит Титыч Брусков в "В чужом пиру похмелье", Сарафанов в "Старшем сыне", Алексей Павлович Селищев в "Затейнике" и многие-многие другие", - сообщили в пресс-службе. Последней работой Алексеева в театре стала роль Дудукина в "Без вины виноватые".