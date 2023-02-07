Умер актер Александр Алексеев

Ведущий актер Московского драматического театра "Сфера", заслуженный артист России Александр Алексеев умер в ночь на 7 февраля в возрасте 70 лет, сообщает пресс-служба театра во вторник.
"Семья актера сообщила, что Александр Александрович умер на 71 году жизни от остановки сердца в больнице", - говорится в сообщении.
О месте и дате прощания будет сообщено дополнительно.
Как отмечают коллеги, Алексеев посвятил театру Екатерины Еланской без малого 35 лет. "В памяти коллег и поклонников его таланта навсегда останутся его блистательные работы на сцене "Сферы": Хамберт в "Лолите", Патап Чапурин в "Лесах и на горах", Йоран в "Эрике XIV", Корней в "Я пришел дать вам волю", Юсов в "Доходном месте", Тит Титыч Брусков в "В чужом пиру похмелье", Сарафанов в "Старшем сыне", Алексей Павлович Селищев в "Затейнике" и многие-многие другие", - сообщили в пресс-службе. Последней работой Алексеева в театре стала роль Дудукина в "Без вины виноватые".
Театр выразил соболезнования близким актера.
"Поистине в наш дом пришла беда. Сегодня не стало человека, артиста, без которого невозможно представить наш театр. Это огромная утрата для "Сферы". Невосполнимая потеря. Наш театр искренне скорбит и выражает соболезнования родным и близким. Мы навсегда запомним Александра Алексеева как яркого, харизматичного, прекрасного артиста и доброго, отзывчивого человека", - добавили в театре.