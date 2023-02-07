В России предложили сделать музыку иноагентов народной

«Несмотря на запреты, у россиян остаётся потребность в этом творчестве, но в связи с тем, что сейчас отождествляется творчество и политические взгляды исполнителя, это сильно влияет на ситуацию. Тем не менее, нельзя не согласиться с тем, что популярные песни, которые слушала вся Россия, имеют право на жизнь и дальше», — сказал Белоусов.