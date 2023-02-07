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1 час назад

В России предложили сделать музыку иноагентов народной

RT на русском

Основатели проекта «Песня на войне» предложили сделать народной музыку иноагентов в России.

В России предложили сделать музыку иноагентов народной
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает «Крым 24».

Как заявили гендиректор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов и генпродюсер ТРК «Крым» Олег Крючков, у общества есть запрос на ротацию репертуара, который не попадает в эфир из-за ограничений Минюста.

«Несмотря на запреты, у россиян остаётся потребность в этом творчестве, но в связи с тем, что сейчас отождествляется творчество и политические взгляды исполнителя, это сильно влияет на ситуацию. Тем не менее, нельзя не согласиться с тем, что популярные песни, которые слушала вся Россия, имеют право на жизнь и дальше», — сказал Белоусов.

Статус народной песни подразумевает, что любая кавер-композиция в общественных местах или в эфире радио, очищается от претензий правообладателя.

«Благодаря народному трек-листу получится новый пласт творчества — ремиксов и современных подач старых и новых песен, которые станут популярно-актуальными настоящему времени. Если наша идея будет поддержана законодателями, мы также запустим конкурс на новые русские народные песни в рамках проекта «Песня на войне», — отметил Крючков.

Ранее Минюст России включил в реестр иноагентов Елизавету Гырдымову, более известную как певица Монеточка.

Общество,Олег Крючков,Елизавета Гырдымова,Юрий Белоусов,Минюст России,
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