В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
37 минут назад

В Коми выявили первые в регионе случаи заражения подвариантом "кракен"

ТАСС

Первые случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса "кракен" выявлены в Республике Коми. Они зафиксированы в Сыктывкаре и Ухте, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

В Коми выявили первые в регионе случаи заражения подвариантом "кракен"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Случаи заражения "кракеном" выявлены в Сыктывкаре и Ухте. Этот вариант вируса более заразный, чем предыдущие. Определяется только при ПЦР-тестировании, экспресс-тесты его не показывают. Симптомы у заболевших очень схожи с ОРВИ, пока нет таких тяжелых случаев, как при заражении вирусом "дельта". То есть диагностика возможна только через ПЦР-тестирование", - сообщили ТАСС в Минздраве Коми.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, за минувшую неделю заболеваемость ковидом увеличилась в республике на 13,3%, до 230 случаев. У большинства заболевание протекает в форме ОРВИ. Заболеваемость гриппом увеличилась на 8,6% - до почти 10 тыс. человек. Закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу 20 классов в 9 школах, 2 детских сада и 16 групп в 11 дошкольных учреждениях.

О первом в России случае заражения "кракеном" сообщалось 11 января, о втором - 3 февраля. В Роспотребнадзоре отмечали, что у этого подварианта омикрон-штамма есть характеристики, которые позволяют ему эффективнее уклоняться от иммунной защиты. В то же время его активное распространение представляется маловероятным, считают в ведомстве.

Как ранее сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, подвариант XBB.1.5 является одним из более чем 600 подвидов омикрон-штамма, отслеживаемых ВОЗ. По ее словам, XBB.1.5 "имеет преимущества в росте по сравнению с другими циркулирующими подвидами".

Общество,ВОЗ,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители