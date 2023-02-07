В Коми выявили первые в регионе случаи заражения подвариантом "кракен"

Первые случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса "кракен" выявлены в Республике Коми. Они зафиксированы в Сыктывкаре и Ухте, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

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"Случаи заражения "кракеном" выявлены в Сыктывкаре и Ухте. Этот вариант вируса более заразный, чем предыдущие. Определяется только при ПЦР-тестировании, экспресс-тесты его не показывают. Симптомы у заболевших очень схожи с ОРВИ, пока нет таких тяжелых случаев, как при заражении вирусом "дельта". То есть диагностика возможна только через ПЦР-тестирование", - сообщили ТАСС в Минздраве Коми.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, за минувшую неделю заболеваемость ковидом увеличилась в республике на 13,3%, до 230 случаев. У большинства заболевание протекает в форме ОРВИ. Заболеваемость гриппом увеличилась на 8,6% - до почти 10 тыс. человек. Закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу 20 классов в 9 школах, 2 детских сада и 16 групп в 11 дошкольных учреждениях.

О первом в России случае заражения "кракеном" сообщалось 11 января, о втором - 3 февраля. В Роспотребнадзоре отмечали, что у этого подварианта омикрон-штамма есть характеристики, которые позволяют ему эффективнее уклоняться от иммунной защиты. В то же время его активное распространение представляется маловероятным, считают в ведомстве.