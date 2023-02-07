В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
47 минут назад

Россиянам напомнили о правилах поведения при землетрясении

Мария Иванова

Заслуженный спасатель России Валентин Желонкин рассказал, что при землетрясении, заставшем человека дома, он должен держаться подальше от окон. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Россиянам напомнили о правилах поведения при землетрясении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также спасатель посоветовал оставаться вдали от предметов, которые могут упасть и придавить человеком своим весом.

«Принять безопасную позу. Обычно советуют беречь голову. Ни в коем случае нельзя находиться у оконных проёмов, у витражей: если здание будет трясти, то стёкла биться будут», - подчеркнул Желонкин.

Он добавил, что многое зависит от физического состояния человека - молодой он или пожилой, спортивный, ребенок или взрослый.

Если человека засыпало, он должен постараться не паниковать, осмотреться и понять, может ли он двигаться и будет ли у него возможность докричаться до людей.

«Спасатели, когда будут работать, они будут звать. Нужно меньше расходовать свою энергию», - заключил он.

В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Турции. Оно затронуло Сирию и чуть меньше - Кипр, Ливан и Ирак. Еще одно землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали днем 6 февраля в центральной части Турции.

Общее число погибших в Турции и Сирии приблизилось к пяти тысячам человек.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители