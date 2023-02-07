Россиянам напомнили о правилах поведения при землетрясении

Заслуженный спасатель России Валентин Желонкин рассказал, что при землетрясении, заставшем человека дома, он должен держаться подальше от окон. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Также спасатель посоветовал оставаться вдали от предметов, которые могут упасть и придавить человеком своим весом.

«Принять безопасную позу. Обычно советуют беречь голову. Ни в коем случае нельзя находиться у оконных проёмов, у витражей: если здание будет трясти, то стёкла биться будут», - подчеркнул Желонкин.

Он добавил, что многое зависит от физического состояния человека - молодой он или пожилой, спортивный, ребенок или взрослый.

Если человека засыпало, он должен постараться не паниковать, осмотреться и понять, может ли он двигаться и будет ли у него возможность докричаться до людей.

«Спасатели, когда будут работать, они будут звать. Нужно меньше расходовать свою энергию», - заключил он.

В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Турции. Оно затронуло Сирию и чуть меньше - Кипр, Ливан и Ирак. Еще одно землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали днем 6 февраля в центральной части Турции.