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30 минут назад

Метеорологи объяснили причины появления смога в Тольятти

ТАССиещё 1

Метеорологи объяснили образование смога в Тольятти метеоусловиями, которые способствовали накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Об этом сообщила в своем Telegram-канале городская администрация.

Метеорологи объяснили причины появления смога в Тольятти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Специалисты [Тольяттинской специализированной гидрометобсерватории] отмечают, что с пятницы и по настоящее время Тольятти находится под влиянием области высокого давления. Погода - преимущественно без осадков, со слабым ветром, который часто сменяет полный штиль. Подобные метеоусловия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Ситуация усугубляется наличием мощной инверсии, которая не разрушается даже в дневные часы. В результате воздух над городом застаивается, что способствует образованию смога, который и наблюдают тольяттинцы", - говорится в сообщении.

Жители Тольятти на прошлой неделе публиковали в соцсетях фото с дымкой над городом. В мэрии отметили, что она сохраняется и сейчас на территории всех трех районов. При этом, по данным "Приволжского УГМС", превышений предельно допустимой концентрации по загрязняющим веществам на стационарных постах наблюдения с 13 часов 3 февраля до 7 часов 6 февраля не зафиксировано.

В ближайшее время метеорологи не ожидают значительных изменений в погоде, из-за чего условия для накопления загрязняющих веществ в воздухе сохранятся. По этой причине для низких источников выбросов составлено и направлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности, отметили в пресс-службе администрации Тольятти. Контроль ПДК на стационарных постах продолжается.

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