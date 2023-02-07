Метеорологи объяснили причины появления смога в Тольятти

"Специалисты [Тольяттинской специализированной гидрометобсерватории] отмечают, что с пятницы и по настоящее время Тольятти находится под влиянием области высокого давления. Погода - преимущественно без осадков, со слабым ветром, который часто сменяет полный штиль. Подобные метеоусловия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Ситуация усугубляется наличием мощной инверсии, которая не разрушается даже в дневные часы. В результате воздух над городом застаивается, что способствует образованию смога, который и наблюдают тольяттинцы", - говорится в сообщении.