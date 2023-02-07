Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы. Об этом ведущий рассказал каналу «360» 7 февраля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

29 января СМИ сообщили о госпитализации 85-летнего Дроздова с множественными переломами ребер. Телеведущий поскользнулся возле подъезда.

Дроздов провел некоторое время дома, позже обратился в больницу, где МРТ выявила у него переломы восьми ребер. Дочь ведущего рассказывала, что одно из ребер проткнуло легкое, но кризис уже миновал.