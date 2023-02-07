Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы. Об этом ведущий рассказал каналу «360» 7 февраля.
29 января СМИ сообщили о госпитализации 85-летнего Дроздова с множественными переломами ребер. Телеведущий поскользнулся возле подъезда.
Дроздов провел некоторое время дома, позже обратился в больницу, где МРТ выявила у него переломы восьми ребер. Дочь ведущего рассказывала, что одно из ребер проткнуло легкое, но кризис уже миновал.
Сам ведущий отмечал, что врачи быстро поставили его на ноги, он прошел курс интенсивного восстановления, давление пришло в норму и основные боли прошли.