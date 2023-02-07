В Хабаровске открыли отделение «Движения первых»

Первичное отделение «Движения первых» появилось в Хабаровске. Его открыли на базе Городского центра по организации досуга детей и молодёжи.

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Для участников провели несколько ознакомительных встреч, передаёт transsibinfo.com.

В открытии первичного отделения приняли участие активисты Российского движения школьников, юнармейцы, добровольцы и другие.

В настоящее время в регионе зарегистрировано более 1,5 тыс. участников нового движения.