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1 час назад

В Хабаровске открыли отделение «Движения первых»

RT на русском

Первичное отделение «Движения первых» появилось в Хабаровске. Его открыли на базе Городского центра по организации досуга детей и молодёжи.

В Хабаровске открыли отделение «Движения первых»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для участников провели несколько ознакомительных встреч, передаёт transsibinfo.com.

В открытии первичного отделения приняли участие активисты Российского движения школьников, юнармейцы, добровольцы и другие.

В настоящее время в регионе зарегистрировано более 1,5 тыс. участников нового движения.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что «Движение первых» наращивает присутствие в регионах России.

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