В Хабаровске открыли отделение «Движения первых»

Первичное отделение «Движения первых» появилось в Хабаровске. Его открыли на базе Городского центра по организации досуга детей и молодёжи.
Для участников провели несколько ознакомительных встреч, передаёт transsibinfo.com.
В открытии первичного отделения приняли участие активисты Российского движения школьников, юнармейцы, добровольцы и другие.
В настоящее время в регионе зарегистрировано более 1,5 тыс. участников нового движения.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что «Движение первых» наращивает присутствие в регионах России.