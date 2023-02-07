Ректором РГСУ утвержден академик Андрей Хазин

Минобрнауки России утвердило ректором Российского государственного социального университета (РГСУ) Андрея Хазина, сообщается во вторник в телеграм-канале министерства.
"Ректором Российского государственного социального университета утвержден Хазин Андрей Леонидович", - говорится в сообщении.
В ноябре прошлого года на конференции работников и обучающихся РГСУ Хазин был избран ректором. Его кандидатуру поддержали три четверти делегатов конференции. Исполняющим обязанности ректора вуза он стал с декабря 2021 года. Ранее должность ректора вуза занимала Наталья Починок, однако она уволилась по собственному желанию.
Отмечается, что Хазин получил два высших образования в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права, окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В 2009 году ему присвоена ученая степень кандидата исторических наук.
Автор свыше 80 научных работ по истории, искусствоведению, геральдике и фалеристике. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы. Действительный член Российской академии художеств.