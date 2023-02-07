Ректором РГСУ утвержден академик Андрей Хазин

В ноябре прошлого года на конференции работников и обучающихся РГСУ Хазин был избран ректором. Его кандидатуру поддержали три четверти делегатов конференции. Исполняющим обязанности ректора вуза он стал с декабря 2021 года. Ранее должность ректора вуза занимала Наталья Починок, однако она уволилась по собственному желанию.