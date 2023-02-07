На побережье в Сочи началась метель

Побережье Сочи накрыла метель. Она охватила территорию Лазаревского района, передает ТАСС.

Примечательно, что метель наблюдается впервые за зиму. Всем коммунальным службам приходится работать в усиленном режиме.

Ранее агентство FlashNord, ссылаясь на городской комитет по благоустройству, сообщило, что на территории Санкт-Петербурга с начала зимы выпало более 1 м снега. На 6 февраля общее количество снега составило 1,01 м. Кроме того стало известно о вывозе с улиц города 1,135 млн куб. м снега.

6 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на юге России ожидается опасная погода. В частности, он предупреждал об обильных осадках и усилении ветра в Крыму и о гололеде и налипании мокрого снега в Ростовской области.

Вильфанд также сообщал, что в Калмыкии, Астраханской области и республиках Северного Кавказа прогнозируется неблагоприятная погода с метелями и ветром до 20 м/с.