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1 час назад

На побережье в Сочи началась метель

Лера Букина

Побережье Сочи накрыла метель. Она охватила территорию Лазаревского района, передает ТАСС.

Примечательно, что метель наблюдается впервые за зиму. Всем коммунальным службам приходится работать в усиленном режиме.

Ранее агентство FlashNord, ссылаясь на городской комитет по благоустройству, сообщило, что на территории Санкт-Петербурга с начала зимы выпало более 1 м снега. На 6 февраля общее количество снега составило 1,01 м. Кроме того стало известно о вывозе с улиц города 1,135 млн куб. м снега.

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6 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на юге России ожидается опасная погода. В частности, он предупреждал об обильных осадках и усилении ветра в Крыму и о гололеде и налипании мокрого снега в Ростовской области.

Вильфанд также сообщал, что в Калмыкии, Астраханской области и республиках Северного Кавказа прогнозируется неблагоприятная погода с метелями и ветром до 20 м/с.

Также на сайте российского Гидрометцентра сообщалось, что во вторник, 7 февраля, в Москве будет облачно. Отмечалось, что на улицах города ожидается гололедица. Температура воздуха будет доходить до –3 градусов.

Общество,Погода,Видео,Роман Вильфанд,
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