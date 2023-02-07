Сальдо рассказал о вывозе Украиной ценностей из музея Херсона

Власти Украины начали вывозить ценности из литературного музея Херсона . Об этом в эфире телерадиокомпании «Таврия» рассказал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо , его слова приводит РИА Новости .

«У меня есть информация, что они начали вывозить ценности из литературного музея», — поделился он.

«Раз они собираются вывозить раритеты, значит, они готовятся к выходу», — полагает врио главы региона.

Ранее Сальдо рассказал об успехах российской армии в ходе специальной военной операции (СВО). Он отметил, что за все время СВО украинским войскам не удалось выбить российских солдат ни с одной позиции.