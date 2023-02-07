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1 час назад

Сальдо рассказал о вывозе Украиной ценностей из музея Херсона

Lenta.ru

Власти Украины начали вывозить ценности из литературного музея Херсона. Об этом в эфире телерадиокомпании «Таврия» рассказал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, его слова приводит РИА Новости.

Сальдо рассказал о вывозе Украиной ценностей из музея Херсона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня есть информация, что они начали вывозить ценности из литературного музея», — поделился он.

Среди ценностей, которые вывозятся из учреждения, Сальдо назвал картину с изображением вида старого Херсона.

«Раз они собираются вывозить раритеты, значит, они готовятся к выходу», — полагает врио главы региона.

Ранее Сальдо рассказал об успехах российской армии в ходе специальной военной операции (СВО). Он отметил, что за все время СВО украинским войскам не удалось выбить российских солдат ни с одной позиции.

Общество,Владимир Сальдо,
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