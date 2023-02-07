Актер Щербаков рассказал о своем состоянии после госпитализации

Актер Борис Щербаков заявил, что чувствует себя намного лучше, однако пока еще находится под наблюдением врачей. Об этом пишет РИА Новости.

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«Мне уже намного лучше, надеюсь, скоро выпишут. Прохожу обследование», - пояснил артист.

Он отметил, что первоначальный диагноз «ОРВИ с осложнением по части кардиологии» не подтвердился.

«Просто простуда», - заявил Борис Щербаков, подчеркнув, что пока не знает, когда именно его отпустят домой.

Бориса Щербакова госпитализировали 31 января. Актер жаловался на боль в груди и был помещен в реанимацию в кардиологическое отделение. По словам сына Народного артиста РФ, вечером 2 февраля его отца перевели из реанимации в стационар.