СМИ сообщили о тяжелом состоянии Сванидзе

Журналист, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии. У него отек легких, заявил РИА Новости председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.
Главред «Московского комсомольца» отметил, что пока самочувствие Сванидзе не улучшилось.
«Пока все то же самое, никаких новых данных. Отек (легких. – Прим. ред.)», - пояснил Гусев.
По его словам, врачи оценивают состояние журналиста как тяжелое.
Накануне стало известно, что Николай Сванидзе госпитализирован с пневмонией. СМИ сообщили о том, что 67-летнего правозащитника и журналиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.