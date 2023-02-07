СМИ сообщили о тяжелом состоянии Сванидзе

Главред «Московского комсомольца» отметил, что пока самочувствие Сванидзе не улучшилось.

«Пока все то же самое, никаких новых данных. Отек (легких. – Прим. ред.)», - пояснил Гусев.

По его словам, врачи оценивают состояние журналиста как тяжелое.

Накануне стало известно, что Николай Сванидзе госпитализирован с пневмонией. СМИ сообщили о том, что 67-летнего правозащитника и журналиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.