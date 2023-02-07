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1 час назад

СМИ сообщили о тяжелом состоянии Сванидзе

Алиса Селезнёва

Журналист, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии. У него отек легких, заявил РИА Новости председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

СМИ сообщили о тяжелом состоянии Сванидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главред «Московского комсомольца» отметил, что пока самочувствие Сванидзе не улучшилось.

СМИ: журналиста Сванидзе госпитализировали с пневмонией

«Пока все то же самое, никаких новых данных. Отек (легких. – Прим. ред.)», - пояснил Гусев.

По его словам, врачи оценивают состояние журналиста как тяжелое.

Накануне стало известно, что Николай Сванидзе госпитализирован с пневмонией. СМИ сообщили о том, что 67-летнего правозащитника и журналиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Общество,Николай Сванидзе,Павел Гусев,Совет по правам человека,
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